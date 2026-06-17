Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

54-летний специалист подписал контракт сроком на два года, в «Шанхае» он будет отвечать за работу с нападающими.
В середине прошлого регулярного сезона Козлов стал главным тренером бело-голубых. В плей-офф «Динамо» в первом раунде уступило минским одноклубникам в четырех матчах. Для Козлова это первый опыт работы главным тренером в КХЛ. Ранее он также входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака», а в китайском клубе он работал в сезоне 2020/21.
За карьеру игрока Вячеслав Козлов дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998), также два раза выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2012). Козлов, который играл в составе знаменитой «русской пятерки» в «Детройте», занимает десятое место по набранным очкам (853) среди россиян в истории НХЛ и шестое место по количеству матчей (1182).