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Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

54-летний специалист подписал контракт сроком на два года, в «Шанхае» он будет отвечать за работу с нападающими.

В середине прошлого регулярного сезона Козлов стал главным тренером бело-голубых. В плей-офф «Динамо» в первом раунде уступило минским одноклубникам в четырех матчах. Для Козлова это первый опыт работы главным тренером в КХЛ. Ранее он также входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака», а в китайском клубе он работал в сезоне 2020/21.

За карьеру игрока Вячеслав Козлов дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998), также два раза выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2012). Козлов, который играл в составе знаменитой «русской пятерки» в «Детройте», занимает десятое место по набранным очкам (853) среди россиян в истории НХЛ и шестое место по количеству матчей (1182).