Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

В середине прошлого регулярного сезона Козлов стал главным тренером бело-голубых. В плей-офф «Динамо» в первом раунде уступило минским одноклубникам в четырех матчах. Для Козлова это первый опыт работы главным тренером в КХЛ. Ранее он также входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака», а в китайском клубе он работал в сезоне 2020/21.