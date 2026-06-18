«Адмирал» сменил руководство и объявил о новом курсе развития

«Я возглавил клуб в очень непростое время — сразу после ковидного сезона, когда команда пропустила чемпионат. Перед нами стояло огромное количество проблем: от восстановления инфраструктуры до формирования нового боеспособного коллектива. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что вместе мы проделали колоссальную работу и смогли решить эти задачи», — сказал Ан.