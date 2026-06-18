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«Адмирал» сменил руководство и объявил о новом курсе развития

Владивостокский «Адмирал» объявил об изменениях в руководстве клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Адмирал"

Алексей Ан покинул пост генерального директора клуба, который занимал с 2021 года. Его на этой должности сменил Виктор Гордиюк, который ранее работал генеральным менеджером и директором по развитию «Адмирала», а также был главным тренером фарм-команды в МХЛ «Тайфун».

«Я возглавил клуб в очень непростое время — сразу после ковидного сезона, когда команда пропустила чемпионат. Перед нами стояло огромное количество проблем: от восстановления инфраструктуры до формирования нового боеспособного коллектива. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что вместе мы проделали колоссальную работу и смогли решить эти задачи», — сказал Ан.

«Наш клуб ждет перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков», — заявил Гордиюк.

«Адмирал» завершил минувший сезон на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.