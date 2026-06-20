Квартиру тренера «Металлурга» Разина ограбили мошенники

«Наш сын Саша стал жертвой мошенников. У него взломали “Госуслуги”. От его имени выпустили доверенность на некоего человека, после чего начались звонки от группы лиц, которые представлялись сотрудниками внутренних органов. Якобы сына могут обвинить в пособничестве терроризму. Давили на него и вынудили передать ключ от квартиры. И у нас украли сейф», — рассказала Татьяна.