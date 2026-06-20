Квартиру тренера «Металлурга» Разина ограбили мошенники

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сообщил об ограблении своей квартиры. По словам специалиста, полицейские задержали подозреваемого и вернули украденное.
«Спасибо всем сотрудникам полиции г. Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры! Буквально за 10−12 часов оперативники не только поймали “вора”, но и вернули все украденное», — написал Разин в соцсетях.
Супруга тренера Татьяна рассказала, что мошенники запугали их сына Александра и через него получили доступ к квартире.
«Наш сын Саша стал жертвой мошенников. У него взломали “Госуслуги”. От его имени выпустили доверенность на некоего человека, после чего начались звонки от группы лиц, которые представлялись сотрудниками внутренних органов. Якобы сына могут обвинить в пособничестве терроризму. Давили на него и вынудили передать ключ от квартиры. И у нас украли сейф», — рассказала Татьяна.
После случившегося Александр сообщил о произошедшем родителям. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, следствие продолжается.
Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. В сезоне-2025/26 магнитогорский клуб выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в полуфинале Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.