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Кузнецов: в меня КХЛ не берут, говорят им хоккеисты не нужны

Российский хоккеист Евгений Кузнецов в новом выпуске FONtour рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург"

В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков. Сейчас 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

«Зачем я продолжаю в хоккей играть? Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в семь вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план из-за игры. Медиакарьера? Да не, я с хоккеем закончу, вы меня не увидите. Года на три точно куда-нибудь исчезну, я думаю. С семьей время проведу. Сейчас дочери 11, сыну 7.

Еще лет пять я поиграю точно. Еще в ВХЛ поиграю потом. У меня мечта в Высшей лиге закончить карьеру. В Барнаул? Да кто возьмет. Меня в КХЛ-то никто не берет. Они говорят: “Нам хоккеисты не нужны. Нам нужны пай-мальчики”. Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом, когда пас надо отдать на клюшку, они не видят клюшка где, в какой стороне. На пятно кидают просто», — сказал Кузнецов.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона».

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.