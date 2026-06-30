Кузнецов: в меня КХЛ не берут, говорят им хоккеисты не нужны

«Зачем я продолжаю в хоккей играть? Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в семь вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй план из-за игры. Медиакарьера? Да не, я с хоккеем закончу, вы меня не увидите. Года на три точно куда-нибудь исчезну, я думаю. С семьей время проведу. Сейчас дочери 11, сыну 7.



Еще лет пять я поиграю точно. Еще в ВХЛ поиграю потом. У меня мечта в Высшей лиге закончить карьеру. В Барнаул? Да кто возьмет. Меня в КХЛ-то никто не берет. Они говорят: “Нам хоккеисты не нужны. Нам нужны пай-мальчики”. Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом, когда пас надо отдать на клюшку, они не видят клюшка где, в какой стороне. На пятно кидают просто», — сказал Кузнецов.