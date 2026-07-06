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Вайсфельд назвал потолок зарплат КХЛ «карикатурой»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ считает, что действующие правила позволяют обходить ограничения по зарплатам.

Источник: РИА "Новости"

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд раскритиковал действующую систему потолка зарплат в лиге. В интервью «Татар-информ» он заявил, что существующий регламент позволяет клубам обходить ограничения.

«При существующем положении вещей этот потолок зарплат — это какая-то карикатура. Если он у вас дырявый, тогда зачем вообще его вводили?» — сказал Вайсфельд.

По мнению специалиста, команды используют предусмотренные регламентом механизмы, чтобы укладываться в лимит, и это является нормальной практикой с их стороны. При этом, считает Вайсфельд, именно лига должна совершенствовать правила, если действительно хочет выровнять возможности клубов и повысить конкурентность чемпионата.

Отдельно он обратил внимание на активную трансферную кампанию «Автомобилиста», задавшись вопросом, каким образом клуб вписывается в потолок зарплат с учетом крупных контрактов новых игроков.