Вайсфельд назвал потолок зарплат КХЛ «карикатурой»

По мнению специалиста, команды используют предусмотренные регламентом механизмы, чтобы укладываться в лимит, и это является нормальной практикой с их стороны. При этом, считает Вайсфельд, именно лига должна совершенствовать правила, если действительно хочет выровнять возможности клубов и повысить конкурентность чемпионата.