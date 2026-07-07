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Лучший бомбардир «Лады» Савчук остался в клубе

Канадский форвард установил два клубных рекорда в первом сезоне в КХЛ.

Источник: ХК "Лада"

Канадский нападающий Райли Савчук продолжит выступать за «Ладу». Об этом сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Савчук присоединился к «Ладе» перед стартом минувшего чемпионата и уже в дебютном матче в КХЛ отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате форвард не пропустил ни одной игры. Он провел все 68 матчей сезона и завершил первый год в КХЛ в статусе лучшего снайпера и бомбардира «Лады».

На счету Савчука 45 очков: 23 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи. Эти показатели стали новыми клубными рекордами «Лады» по количеству голов и набранных очков за один регулярный чемпионат КХЛ.

Игра Савчука была отмечена и на уровне лиги. По ходу сезона нападающий получил приглашение на Матч звезд КХЛ, который проходил в Екатеринбурге.

«Рады продолжить сотрудничество!» — говорится в сообщении «Лады».

«Лада» в минувшем сезоне выступала в Восточной конференции КХЛ. Савчук стал одним из ключевых игроков атаки тольяттинской команды и главным источником результативности клуба в регулярном чемпионате.