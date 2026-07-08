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Кузнецову предложили 35 млн рублей за сезон в минском «Динамо»

Минское «Динамо» готово подписать российского форварда на следующий сезон.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Минское «Динамо» предложило контракт российскому нападающему Евгению Кузнецову на сезон-2026/27. Об этом сообщил журналист Артур Хайруллин в Telegram-канале «Хайруллин про Минск».

По информации источника, зарплата 34-летнего форварда может составить около 35 млн рублей в год плюс бонусы.

Кузнецов в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». В НХЛ он также выступал за «Каролину», а после возвращения в КХЛ играл за СКА, магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

В сезоне-2024/25 нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА. В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 15 игр за «Металлург» и набрал 9 (1+8) очков, после чего перешел в «Салават Юлаев».

Минское «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило «Трактору» в серии со счетом 1−4.