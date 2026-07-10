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Брылин вошел в число кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо»

Российский специалист работает в системе «Нью-Джерси» с 2012 года.

Источник: ХК "Нью-Джерси"

Сергей Брылин является одним из кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо». Об этом сообщает «Сила спорта».

Всю тренерскую карьеру Брылин провел в Северной Америке. С 2012 года он работает в системе «Нью-Джерси Девилз». В мае клуб объявил о перестановках в тренерском штабе, после которых специалист должен был перейти на другую должность в организации.

Во время игровой карьеры Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год и трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах. По данным СМИ, сейчас он рассматривается как один из претендентов на вакантную должность в минском «Динамо».