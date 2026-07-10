Брылин вошел в число кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо»

Во время игровой карьеры Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год и трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах. По данным СМИ, сейчас он рассматривается как один из претендентов на вакантную должность в минском «Динамо».