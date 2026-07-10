Шипачев рассказал, как играл за минское «Динамо» под вниманием Лукашенко

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев поделился впечатлениями от выступления за минское «Динамо», за которое он играл на протяжении двух последних сезонов.
«Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за “Динамо” Минск», — сказал Шипачев, отвечая на вопрос о внимании Александра Лукашенко к матчам команды.
Хоккеист отметил, что в Минске ощущалась огромная поддержка болельщиков, особенно во время плей-офф. По его словам, два сезона в белорусском клубе получились успешными, а команда выполнила поставленные перед ней задачи.