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Шипачев рассказал, как играл за минское «Динамо» под вниманием Лукашенко

Форвард заявил, что внимание президента Беларуси одновременно добавляло ответственности и мотивации.

Источник: AP 2024

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев поделился впечатлениями от выступления за минское «Динамо», за которое он играл на протяжении двух последних сезонов.

«Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за “Динамо” Минск», — сказал Шипачев, отвечая на вопрос о внимании Александра Лукашенко к матчам команды.

Хоккеист отметил, что в Минске ощущалась огромная поддержка болельщиков, особенно во время плей-офф. По его словам, два сезона в белорусском клубе получились успешными, а команда выполнила поставленные перед ней задачи.