Илья Ковальчук объявил о переходе в «Шанхай» лидера «Ак Барса»

Нападающий Дмитрий Яшкин перешел из казанского «Ак Барса» в «Шанхай Дрэгонс», заявил президент китайского клуба КХЛ Илья Ковальчук на жеребьевке «Матча года».
Яшкин с 2023 года играл за «Ак Барс». В прошлом сезоне он был третьим снайпером казанской команды в регулярном чемпионате (18 шайб и 14 результативных передач в 58 играх) и плей-офф (7+3 в 20 матчах). В 2020-м (в московском «Динамо») и 2023 годах (в СКА) Яшкин получал приз самому ценному игроку «регулярки» КХЛ.
Канадский нападающий Николас Петан заключил контракт с «Шанхайскими Драконами», сообщает пресс‑служба КХЛ. Соглашение с 31‑летним форвардом рассчитано на один год. Прошлый сезон Петан провел в швейцарской команде «Амбри‑Пиотта».
Петан уже играл в КХЛ, в сезоне‑2024/2025 в составе казанского «Ак Барса» он провел 60 матчей и набрал 50 (13+37) очков. Ранее канадец выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд».
В прошлом сезоне «Шанхайские Драконы» не попали в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции.