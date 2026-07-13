Илья Ковальчук объявил о переходе в «Шанхай» лидера «Ак Барса»

Яшкин с 2023 года играл за «Ак Барс». В прошлом сезоне он был третьим снайпером казанской команды в регулярном чемпионате (18 шайб и 14 результативных передач в 58 играх) и плей-офф (7+3 в 20 матчах). В 2020-м (в московском «Динамо») и 2023 годах (в СКА) Яшкин получал приз самому ценному игроку «регулярки» КХЛ.