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«Трактор» объявил тренерский штаб на сезон-2026/27 в КХЛ

Челябинский «Трактор» представил состав тренерского штаба на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК Трактор

Главным тренером команды является американский специалист Скотт Гордон, ранее возглавлявший сборную США. В новом сезоне ему будут помогать семь тренеров. Состав штаба «Трактора»:

  • Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;

  • Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

  • Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;

  • Петер Шкрабел — тренер вратарей;

  • Александр Соловьев — тренер-аналитик;

  • Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

  • Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Ранее в межсезонье «Трактор» покинули специалисты Сергей Зубов и Андрей Шаянов.

63-летний Скотт Гордон возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс» в период с 2008 по 2011 год. Также он работал в НХЛ в тренерских штабах «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». В 2011 году специалист был главным тренером сборной США на чемпионате мира, а в 2023-м входил в штаб национальной команды в качестве ассистента.

«Трактор» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина челябинцы в первом раунде уступили будущему финалисту — казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.