«Трактор» объявил тренерский штаб на сезон-2026/27 в КХЛ

63-летний Скотт Гордон возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс» в период с 2008 по 2011 год. Также он работал в НХЛ в тренерских штабах «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». В 2011 году специалист был главным тренером сборной США на чемпионате мира, а в 2023-м входил в штаб национальной команды в качестве ассистента.