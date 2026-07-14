«Трактор» объявил тренерский штаб на сезон-2026/27 в КХЛ

Главным тренером команды является американский специалист Скотт Гордон, ранее возглавлявший сборную США. В новом сезоне ему будут помогать семь тренеров. Состав штаба «Трактора»:
Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;
Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;
Петер Шкрабел — тренер вратарей;
Александр Соловьев — тренер-аналитик;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Михаил Бутуев — тренер по ОФП.
Ранее в межсезонье «Трактор» покинули специалисты Сергей Зубов и Андрей Шаянов.
63-летний Скотт Гордон возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс» в период с 2008 по 2011 год. Также он работал в НХЛ в тренерских штабах «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». В 2011 году специалист был главным тренером сборной США на чемпионате мира, а в 2023-м входил в штаб национальной команды в качестве ассистента.
«Трактор» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина челябинцы в первом раунде уступили будущему финалисту — казанскому «Ак Барсу» (1−4).
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.