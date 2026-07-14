Рябыкин: Ковальчуку будет трудно изменить «Шанхай»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин считает, что президенту «Шанхайских Драконов» Илье Ковальчуку и генеральному менеджеру Евгению Артюхину будет трудно кардинально изменить команду. Об этом специалист рассказал в интервью Russia-Hockey.ru.
— Этим летом «Шанхай» возглавили Илья Ковальчук и Евгений Артюхин. Будет перезагрузка?
— Ковальчук и Артюхин — уважаемые в российском хоккее люди, желаю им удачи, она точно понадобится. При этом сомневаюсь, что ребятам при всем их профессионализме удастся что-то кардинально изменить.
— Почему?
— Это клуб легионеров, который пока не сформировал свою историю и не выработал свою философию. Подавляющее большинство легионеров — не семейные, в России для них слишком много искушений. Месяц-полтора команда заряжена, а потом появляется угроза «фестиваля».
Тот же Илья Ковальчук все эти моменты прекрасно понимает, опыт большой. Но исправить их будет крайне трудно. Тем более что состав «Шанхая» пока только формируется, много свободных вакансий. Хотя последние ходы с Яшкиным и Петаном — это заявка.
Ковальчук стал президентом «Шанхайских Драконов» в апреле 2026 года. Тогда же Артюхин занял должность генерального менеджера клуба. Для обоих это первый опыт работы на этих постах.