Рябыкин: Ковальчуку будет трудно изменить «Шанхай»

— Это клуб легионеров, который пока не сформировал свою историю и не выработал свою философию. Подавляющее большинство легионеров — не семейные, в России для них слишком много искушений. Месяц-полтора команда заряжена, а потом появляется угроза «фестиваля».



Тот же Илья Ковальчук все эти моменты прекрасно понимает, опыт большой. Но исправить их будет крайне трудно. Тем более что состав «Шанхая» пока только формируется, много свободных вакансий. Хотя последние ходы с Яшкиным и Петаном — это заявка.