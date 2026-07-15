Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в штаб «Амура»

Грачев начал выступления в КХЛ в 2013 году после возвращения из Северной Америки. В НХЛ российский хоккеист играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», проведя 34 встречи. Также на его счету 274 матча в Американской хоккейной лиге.