Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в штаб «Амура»

В команде Александра Андриевского Грачев будет работать помощником главного тренера.
В минувшем сезоне нападающий провел за «Амур» 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 7 очков (1 гол и 6 передач).
Грачев начал выступления в КХЛ в 2013 году после возвращения из Северной Америки. В НХЛ российский хоккеист играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», проведя 34 встречи. Также на его счету 274 матча в Американской хоккейной лиге.
За карьеру в КХЛ Грачев защищал цвета «Амура», «Адмирала», «Локомотива», «Торпедо», «Автомобилиста», «Авангарда» и рижского «Динамо». Всего в турнире с учетом плей-офф он сыграл 711 матчей, забросил 61 шайбу и сделал 97 результативных передач.