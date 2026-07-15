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Евгений Грачев завершил карьеру и вошел в штаб «Амура»

Бывший форвард клубов КХЛ и НХЛ Евгений Грачев завершил карьеру хоккеиста в 36 лет и вошел в тренерский штаб хабаровского «Амура». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В команде Александра Андриевского Грачев будет работать помощником главного тренера.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Амур» 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 7 очков (1 гол и 6 передач).

Грачев начал выступления в КХЛ в 2013 году после возвращения из Северной Америки. В НХЛ российский хоккеист играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», проведя 34 встречи. Также на его счету 274 матча в Американской хоккейной лиге.

За карьеру в КХЛ Грачев защищал цвета «Амура», «Адмирала», «Локомотива», «Торпедо», «Автомобилиста», «Авангарда» и рижского «Динамо». Всего в турнире с учетом плей-офф он сыграл 711 матчей, забросил 61 шайбу и сделал 97 результативных передач.