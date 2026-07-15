Назаров оценил трансферы клубов КХЛ перед сезоном

«Трансферная кампания в КХЛ продолжается, но конкуренция на рынке свободных агентов высокая. Если хоккеисты демонстрируют свое мастерство в тренажёрном зале и на льду, то менеджеры ни на секунду не расстаются с телефоном. Отвечать за результат придется всем, так что грядущий сезон покажет, кто и как сработал в нынешнем межсезонье.



Новый чемпионат обещает получиться еще более ярким и событийным, нежели предыдущий. Наши топ-клубы, словно несущиеся вперед лучшие в мире огромные грузовики, будут выявлять сильнейшего в бескомпромиссной мужской борьбе. С удовольствием за этим понаблюдаем. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — приводит слова Назарова «Чемпионат».