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Назаров оценил трансферы клубов КХЛ перед сезоном

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о трансферной активности клубов КХЛ в межсезонье.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.

«Трансферная кампания в КХЛ продолжается, но конкуренция на рынке свободных агентов высокая. Если хоккеисты демонстрируют свое мастерство в тренажёрном зале и на льду, то менеджеры ни на секунду не расстаются с телефоном. Отвечать за результат придется всем, так что грядущий сезон покажет, кто и как сработал в нынешнем межсезонье.

Новый чемпионат обещает получиться еще более ярким и событийным, нежели предыдущий. Наши топ-клубы, словно несущиеся вперед лучшие в мире огромные грузовики, будут выявлять сильнейшего в бескомпромиссной мужской борьбе. С удовольствием за этим понаблюдаем. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — приводит слова Назарова «Чемпионат».