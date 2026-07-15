Минское «Динамо» возглавит российский тренер из НХЛ

По информации источника, 52-летний специалист согласовал с «зубрами» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
Последние четыре сезона Брылин работал помощником главного тренера в «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ. Ожидалось, что в этом межсезонье он перейдет в клубе на новую должность.
Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год и выиграл с клубом три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). Он входит в число самых титулованных россиян в НХЛ вместе Сергеем Федоровым, Игорем Ларионовым (оба — 1997, 1998, 2002) и Евгением Малкиным (2009, 2016, 2017).
В общей сложности Брылин провел за «Нью-Джерси» 874 матча, в которых набрал 342 (144+198) очка. В 2024 году он был включен в Зал славы клуба.
В 2012 году Брылин завершил игровую карьеру в КХЛ и перешел на тренерскую работу в системе «Нью-Джерси». За десять лет он прошел путь от тренера-консультанта в АХЛ до помощника главного тренера в НХЛ.
В минувшем сезоне минское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В плей-офф «зубры» вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив казанскому «Ак Барсу» (0−4).
Новый регулярный сезон в КХЛ «Динамо» откроет 7 сентября домашним матчем против нижегородского «Торпедо».