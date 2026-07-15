Чемпион ОИ-2018 Иван Телегин получил должность в клубе КХЛ

«Иван Алексеевич — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
В марте 2025 года Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК “Югра”. Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе “Лада” в качестве заместителя спортивного директора. Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич», — сказано в пресс-релизе «Лады».
Телегин завершил игровую карьеру после перенесенной сложной операции на сердце весной 2024 года. Он провел 405 матчей в КХЛ за московский ЦСКА и омский «Авангард», в которых набрал 114 (49+65) очков. В 2019 году он выиграл с «армейцами» Кубок Гагарина.
Также на счету Телегина 38 матчей за сборную России, в которых он набрал 18 (9+9) очков.
В минувшем сезоне «Лада» финишировала на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не сумела выйти в плей-офф. Новый сезон тольяттинцы откроют 5 сентября выездным матчем против СКА.