Чемпион ОИ-2018 Иван Телегин получил должность в клубе КХЛ

«Иван Алексеевич — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.



В марте 2025 года Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК “Югра”. Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе “Лада” в качестве заместителя спортивного директора. Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич», — сказано в пресс-релизе «Лады».