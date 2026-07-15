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Чемпион ОИ-2018 Иван Телегин получил должность в клубе КХЛ

Тольяттинская «Лада» объявила о назначении Ивана Телегина на должность заместителя спортивного директора клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Иван Алексеевич — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В марте 2025 года Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК “Югра”. Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе “Лада” в качестве заместителя спортивного директора. Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич», — сказано в пресс-релизе «Лады».

Телегин завершил игровую карьеру после перенесенной сложной операции на сердце весной 2024 года. Он провел 405 матчей в КХЛ за московский ЦСКА и омский «Авангард», в которых набрал 114 (49+65) очков. В 2019 году он выиграл с «армейцами» Кубок Гагарина.

Также на счету Телегина 38 матчей за сборную России, в которых он набрал 18 (9+9) очков.

В минувшем сезоне «Лада» финишировала на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не сумела выйти в плей-офф. Новый сезон тольяттинцы откроют 5 сентября выездным матчем против СКА.