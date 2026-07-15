СКА ведет переговоры с лучшим снайпером АХЛ Калиевым

По информации источника, форвард хорошо знаком с главным тренером петербургского клуба Игорем Ларионовым. Ранее Калиев рассказывал, что в детстве Ларионов занимался с ним индивидуально в Детройте. Отмечается, что при принятии решения о будущем хоккеиста большое влияние оказывают его родители.