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СКА ведет переговоры с лучшим снайпером АХЛ Калиевым

Ранее Артура Калиева обвиняла в мошенничестве его бывшия девушка.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

СКА ведет переговоры о подписании 25-летнего нападающего системы «Оттавы» Артура Калиева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, форвард хорошо знаком с главным тренером петербургского клуба Игорем Ларионовым. Ранее Калиев рассказывал, что в детстве Ларионов занимался с ним индивидуально в Детройте. Отмечается, что при принятии решения о будущем хоккеиста большое влияние оказывают его родители.

В минувшем сезоне Калиев стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ. В составе «Бельвиля», фарм-клуба «Оттавы», он забросил 40 шайб в 70 матчах и получил награду Willie Marshall Award.

Ранее бывшая девушка хоккеиста Лорен Мохен обвинила его в мошенничестве, связанном с игровой зависимостью.