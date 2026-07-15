СКА ведет переговоры с лучшим снайпером АХЛ Калиевым

СКА ведет переговоры о подписании 25-летнего нападающего системы «Оттавы» Артура Калиева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, форвард хорошо знаком с главным тренером петербургского клуба Игорем Ларионовым. Ранее Калиев рассказывал, что в детстве Ларионов занимался с ним индивидуально в Детройте. Отмечается, что при принятии решения о будущем хоккеиста большое влияние оказывают его родители.
В минувшем сезоне Калиев стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ. В составе «Бельвиля», фарм-клуба «Оттавы», он забросил 40 шайб в 70 матчах и получил награду Willie Marshall Award.
Ранее бывшая девушка хоккеиста Лорен Мохен обвинила его в мошенничестве, связанном с игровой зависимостью.