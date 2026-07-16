Агент Шуми Бабаев объяснил, почему КХЛ надо менять регламент

В настоящий момент хоккеист получает статус НСА в 28 лет или в 29 лет при 250 матчах в лиге.
— Надо менять регламент, давать возможность освобождаться раньше тем игрокам, которым не дают развиваться в своих командах. Большим клубам невыгодно, чтобы от них уходили игроки, и поэтому они их держат до победного, маринуют в ВХЛ. Мы теряем большой пласт хоккеистов, а потом удивляемся, почему они уезжают в большом количестве. Потому что они не видят здесь шанса развиваться. Но этого здесь понять не могут и ищут крайних — агентов или еще кого-то, — заявляет Бабаев.
— Надо уменьшить возраст неограниченно свободных агентов?
— Надо обязательно отодвинуть один год: вместо 28 лет сделать 27 лет. Игроков, которые не играют долгое время в первой команде, нужно освободить от контрактов. Их держат на двусторонних контрактах благодаря заградительным предложениям, которые другие клубы не могут перебить. Ребята достигли уровня КХЛ, но не могут выбраться из тисков.
Впереди много работы, но в первую очередь нужно желание руководителей КХЛ. Оно появится, когда там поймут, почему уходят ребята (потому что нет возможности здесь продолжать карьеру). Понятно, что многие агенты, которые работают на Западе, рассказывают сказки, и ребята и их родители им верят. Это одна из причин. Но нужно вести разъяснительную работу, чтобы при этом регламент давал шанс играть здесь, и все изменится кардинально. Я верю в руководство КХЛ, и думаю, что этот момент придет и они возьмут этот флаг и смогут перегнуть клубы. Свое решение просто надо продавить, — передает слова Бабаева «РБ Спорт».
Новый сезон Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября и завершится 20 марта.