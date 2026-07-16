Агент Шуми Бабаев объяснил, почему КХЛ надо менять регламент

Впереди много работы, но в первую очередь нужно желание руководителей КХЛ. Оно появится, когда там поймут, почему уходят ребята (потому что нет возможности здесь продолжать карьеру). Понятно, что многие агенты, которые работают на Западе, рассказывают сказки, и ребята и их родители им верят. Это одна из причин. Но нужно вести разъяснительную работу, чтобы при этом регламент давал шанс играть здесь, и все изменится кардинально. Я верю в руководство КХЛ, и думаю, что этот момент придет и они возьмут этот флаг и смогут перегнуть клубы. Свое решение просто надо продавить, — передает слова Бабаева «РБ Спорт».