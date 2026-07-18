Телегин должен Пелагее более 8,4 млн рублей

В отношении Телегина ведется пять исполнительных производств. Они возбуждены на основании решений Никулинского районного суда Москвы, связанных с разделом совместно нажитого имущества хоккеиста и Пелагеи, а также с индексацией присужденных денежных сумм. Общий размер взыскания превышает 8,4 млн рублей, включая исполнительский сбор почти в 55,9 тыс. рублей.