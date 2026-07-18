Телегин должен Пелагее более 8,4 млн рублей

Имущество олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина могут выставить на торги в рамках исполнительного производства. Полученные от продажи средства направят на погашение задолженности спортсмена перед его бывшей женой, заслуженной артисткой России Пелагеей.
Как рассказала ТАСС адвокат коллегии «Адвокат Премиум» Ирина Стельмах, для принудительной реализации приставы должны обнаружить и арестовать принадлежащие хоккеисту активы. При этом взыскание не может быть обращено на имущество, которое защищено законом.
«Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги. Вырученные средства направляются на погашение задолженности», — заявила Стельмах.
Ранее имущество Телегина объявили в розыск. Адвокат пояснила, что такой статус позволяет судебным приставам устанавливать местонахождение активов должника. Если имущество найдут, его могут арестовать для исполнения решения суда.
В отношении Телегина ведется пять исполнительных производств. Они возбуждены на основании решений Никулинского районного суда Москвы, связанных с разделом совместно нажитого имущества хоккеиста и Пелагеи, а также с индексацией присужденных денежных сумм. Общий размер взыскания превышает 8,4 млн рублей, включая исполнительский сбор почти в 55,9 тыс. рублей.
По словам Стельмах, производство прекратят, если должник полностью выполнит требования исполнительного документа и заплатит исполнительский сбор. Если денежных средств окажется недостаточно, приставы смогут обратить взыскание на иное ликвидное имущество. При этом заранее гарантировать полное погашение долга невозможно: результат зависит от того, удастся ли обнаружить у Телегина активы необходимой стоимости.
Ранее неоплаченная задолженность хоккеиста превышала 71,3 млн рублей, в том числе по обязательствам перед бывшей женой. Несмотря на последующее сокращение суммы принудительного взыскания, имущество Телегина продолжает находиться в розыске.