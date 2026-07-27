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Американец с паспортом РФ Менелл перешел в «Шанхайские драконы»

Защитник Бреннан Менелл продолжит карьеру в «Шанхайских Драконах». Клуб КХЛ объявил о подписании однолетнего контракта с хоккеистом, имеющим российское гражданство.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее 29-летний Бреннан Менелл покинул СКА, расторгнув соглашение с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон. После объявления о трансфере пресс-служба «Шанхайских Драконов» с иронией отметила: «Сегодня подписываем исключительно россиян!».

В минувшем сезоне Менелл провел за СКА 60 матчей с учетом плей-офф, набрав 18 (9+9) очков при показателе полезности «+4».

Американский защитник выступает в КХЛ с 2020 года. Помимо СКА, он защищал цвета московского и минского «Динамо». Всего в лиге на его счету 290 матчей и 171 (29+142) результативный балл. В 2023 году Менелл получил российское гражданство.

До переезда в КХЛ хоккеист также провел несколько матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд».