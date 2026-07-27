Американец с паспортом РФ Менелл перешел в «Шанхайские драконы»

Ранее 29-летний Бреннан Менелл покинул СКА, расторгнув соглашение с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон. После объявления о трансфере пресс-служба «Шанхайских Драконов» с иронией отметила: «Сегодня подписываем исключительно россиян!».
В минувшем сезоне Менелл провел за СКА 60 матчей с учетом плей-офф, набрав 18 (9+9) очков при показателе полезности «+4».
Американский защитник выступает в КХЛ с 2020 года. Помимо СКА, он защищал цвета московского и минского «Динамо». Всего в лиге на его счету 290 матчей и 171 (29+142) результативный балл. В 2023 году Менелл получил российское гражданство.
До переезда в КХЛ хоккеист также провел несколько матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд».