Илья Сорокин рассказал, как хоккею стать популярнее футбола в России

— Нужно сделать его более доступным в плане цен. Это дорогой спорт, и футболу он всегда будет уступать, потому что в футбол можешь в любое время выйти и поиграть во дворе. А в хоккее нужна зима, лед, амуниция… Много моментов! Здесь дело в доступности, и ничего не сделаешь. Считаю, что и в будущем невозможно что-то сделать с доступностью. Повторюсь: для футбола нужен мяч и два дерева, а в хоккее в этом плане сложнее«, — приводит слова Сорокина “Советский спорт”.