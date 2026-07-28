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Илья Сорокин рассказал, как хоккею стать популярнее футбола в России

Он назвал главную проблему популяризации хоккея в стране.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что, по его мнению, мешает хоккею стать самым популярным видом спорта в России. Голкипер считает, что главная проблема заключается в высокой стоимости занятий.

— Хоккей для России — это народный вид спорта. Он популяризируется, и это хорошо. Хочу, чтобы он был более доступен для масс, потому что все-таки он уступает футболу в связи с затратами. Наверное, если хоккей был бы чуть-чуть дешевле, то было бы больше хоккеистов, болельщиков и любителей хоккея.

— Что нужно сделать, чтобы хоккей стал самым популярным видом спорта в России?

— Нужно сделать его более доступным в плане цен. Это дорогой спорт, и футболу он всегда будет уступать, потому что в футбол можешь в любое время выйти и поиграть во дворе. А в хоккее нужна зима, лед, амуниция… Много моментов! Здесь дело в доступности, и ничего не сделаешь. Считаю, что и в будущем невозможно что-то сделать с доступностью. Повторюсь: для футбола нужен мяч и два дерева, а в хоккее в этом плане сложнее«, — приводит слова Сорокина “Советский спорт”.