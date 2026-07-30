Браташ оценил предсезонные матчи «Адмирала» с клубами из Беларуси

«Конечно, информативными. Это был просмотровый сбор, и игры как раз были нужны для того, чтобы посмотреть на кандидатов и оценить их уровень. До этого мы готовили ребят, чтобы они смогли показать, на что способны. Теперь наша задача — оценить и проанализировать всё, что увидели», — сказал Браташ.