Браташ оценил предсезонные матчи «Адмирала» с клубами из Беларуси

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ подвёл итоги предсезонной серии матчей с белорусскими командами. На этом этапе подготовки дальневосточный клуб обыграл «Юность» (2:0), «Шахтёр» (3:2 Б) и «Брест» (5:4 Б).
По словам специалиста, контрольные встречи выполнили свою главную задачу и помогли оценить игроков, находящихся на просмотре.
«Конечно, информативными. Это был просмотровый сбор, и игры как раз были нужны для того, чтобы посмотреть на кандидатов и оценить их уровень. До этого мы готовили ребят, чтобы они смогли показать, на что способны. Теперь наша задача — оценить и проанализировать всё, что увидели», — сказал Браташ.
Тренер отметил, что уровень соперников позволил объективно оценить возможности хоккеистов.
«Думаю, да. По большому счёту это тот же уровень, с которого пришли многие ребята, находящиеся у нас на просмотре. Игроков с опытом КХЛ в этом составе единицы, поэтому уровень соперников был подходящим», — добавил он.
Браташ также выделил первую половину заключительного матча серии.
«Первая половина сегодняшнего матча. В концовке, возможно, сказалась усталость или потеря концентрации. Всё-таки это была третья игра подряд, ребята играли одним составом каждый день — это серьёзная нагрузка», — отметил главный тренер.
При этом специалист подчеркнул, что главной целью было не оценить игру команды в целом, а внимательно изучить действия каждого хоккеиста.
"Здесь сложно оценивать команду целиком. Были хорошие эпизоды, были плохие. Мы всё-таки больше смотрели на игроков по отдельности, а не на команду в целом. Было игровое задание, были определённые требования. Где-то получалось хорошо, где-то — нет.
На то, как игроки выполняют требования, и то, что мы отрабатывали на тренировках. Мы подготовили их тактически и физически, а уже в матчах смотрели, кто и насколько способен перенести это в игру«, — приводит слова Браташа официальный сайт “Адмирала”.
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