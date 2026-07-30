Благотворительный матч Киселевича собрал 2 млн рублей

Киселевич дважды выигрывал Кубок Гагарина — в составе ЦСКА в 2022 году и «Локомотива» в 2025-м. Вместе со сборной России защитник стал олимпийским чемпионом в 2018 году, а также завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.