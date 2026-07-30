Благотворительный матч Киселевича собрал 2 млн рублей

В ходе прощального матча олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича удалось собрать 2 млн рублей на благотворительные цели. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Встреча состоялась 29 июля в Череповце и завершилась победой одной из команд со счетом 8:7. В матче также приняли участие олимпийский чемпион Вадим Шипачев, вратари Илья Сорокин и Василий Кошечкин, обладатель Кубка Гагарина Павел Карнаухов, а также хоккеисты НХЛ Павел Бучневич и Илья Любушкин. Команды возглавили Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.
Киселевич дважды выигрывал Кубок Гагарина — в составе ЦСКА в 2022 году и «Локомотива» в 2025-м. Вместе со сборной России защитник стал олимпийским чемпионом в 2018 году, а также завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.