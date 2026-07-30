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Шипачев рассказал о сотрудничестве с Квартальновым в минском «Динамо»

Дмитрий Квартальнов работал главным тренером минского клуба ровно три года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Бывший нападающий минского «Динамо», перешедший этим летом в «Салават Юлаев», Вадим Шипачев поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«[На гала-матче в Череповце] встретились с Дмитрием Квартальновым. Хорошие были два года в Минске под его руководством. Мне все понравилось», — приводит слова Шипачева КХЛ.

В прошлом сезоне 39-летний форвард защищал цвета минского «Динамо». С учетом матчей плей-офф он провел 72 встречи, в которых набрал 47 (16+31) очков.

За карьеру в КХЛ Шипачев сыграл 1134 матча, забросил 321 шайбу и отдал 706 результативных передач. Его показатель полезности составляет «+213».

Дмитрий Квартальнов работал главным тренером минского «Динамо» ровно три года — с 2023 по 2026 год. Его контракт действовал до 31 мая 2026 года и не был продлен.