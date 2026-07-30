Ник Петан высказался о переходе в «Шанхайские Драконы»

Новичок «Шанхайских Драконов» Ник Петан рассказал о своих эмоциях после перехода в команду и поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.
"Отличные ощущения. Я еще до поездки говорил друзьям и семье, насколько сильно хочу вернуться сюда. Прошло уже достаточно времени, а Санкт-Петербург мне всегда очень нравился. Поэтому действительно счастлив снова быть здесь.
У меня много друзей, которые играли за клуб раньше, поэтому я расспрашивал их, узнавал разные детали. Но сейчас здесь начинается новая история, и мне очень интересна эта возможность. Команда сделала несколько серьезных приобретений, поэтому хочется скорее познакомиться со всеми ребятами и начать работать.
Думаю, в этом сезоне ожидания от нас будут выше, и я хочу сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде.
Пока подробно ни с кем не разговаривал, только немного общался с несколькими знакомыми ребятами. Например, с Дмитрием Яшкиным мы вместе играли в «Ак Барсе». В ближайшее время обязательно со всеми поговорим, мне важно понять, какую именно роль тренеры видят для меня и чего ждут от моей игры«, — приводит слова Петана пресс-служба “Шанхая”.