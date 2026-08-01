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Андрей Миронов возглавил хоккейный клуб «Сочи»

Бывший старший тренер команды впервые в карьере стал главным тренером клуба КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcsochi

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о назначении Андрея Миронова на пост главного тренера. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Миронов, ранее занимавший должность старшего тренера, сменил Дмитрия Михайлова. В новый тренерский штаб вошли Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Андрей Царев, Алексей Войтюк и Егор Варнавский. Генеральным менеджером клуба назначен Алексей Бабинцев, директором по спортивным операциям — Вадим Покотило.

«Приятно возглавить клуб. Спасибо руководству за доверие. Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей», — заявил Миронов.

В прошлом сезоне «Сочи» занял последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.