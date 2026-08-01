Андрей Миронов возглавил хоккейный клуб «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о назначении Андрея Миронова на пост главного тренера. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
Миронов, ранее занимавший должность старшего тренера, сменил Дмитрия Михайлова. В новый тренерский штаб вошли Алексей Ковалев, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Андрей Царев, Алексей Войтюк и Егор Варнавский. Генеральным менеджером клуба назначен Алексей Бабинцев, директором по спортивным операциям — Вадим Покотило.
«Приятно возглавить клуб. Спасибо руководству за доверие. Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей», — заявил Миронов.
В прошлом сезоне «Сочи» занял последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.