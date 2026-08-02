СМИ раскрыли детали нового контракта Галиева с «Динамо» Минск

По информации источника, по двухлетнему соглашению хоккеист гарантированно получит 23,2 млн рублей (10 млн в первый сезон и 13,2 млн во второй). Кроме того, контракт предусматривает выплаты по 10 млн рублей за сезон в качестве «рекламных денег» и бонусы по 4,8 млн рублей за выполнение показателей результативности.