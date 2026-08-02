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СМИ раскрыли детали нового контракта Галиева с «Динамо» Минск

По данным Михаила Зислиса, форвард может заработать более 40 млн рублей за два сезона с учетом рекламных выплат.

Источник: БЕЛТА

Стали известны финансовые условия нового контракта нападающего Станислава Галиева с минским «Динамо». Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

По информации источника, по двухлетнему соглашению хоккеист гарантированно получит 23,2 млн рублей (10 млн в первый сезон и 13,2 млн во второй). Кроме того, контракт предусматривает выплаты по 10 млн рублей за сезон в качестве «рекламных денег» и бонусы по 4,8 млн рублей за выполнение показателей результативности.

В прошлом сезоне 34-летний Галиев набрал 33 (20+13) очка в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12». В плей-офф он провел восемь игр, записав на свой счет четыре (2+2) очка.