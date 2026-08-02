Кравчук заявил, что хоккей в НХЛ стал качественнее КХЛ

«Олимпиада показала, что хоккей в НХЛ сделал много шагов вперед. Та временами примитивная и грязноватая игра, с которой столкнулись мы, первые российские легионеры в НХЛ, осталась в далеком прошлом. А наш хоккей за эти десятилетия, наоборот, упростился», — сказал Кравчук.