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Кравчук заявил, что хоккей в НХЛ стал качественнее КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион считает, что российским хоккеистам не хватает международного опыта и свободы на льду.

Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о развитии хоккея в КХЛ и НХЛ. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

«Олимпиада показала, что хоккей в НХЛ сделал много шагов вперед. Та временами примитивная и грязноватая игра, с которой столкнулись мы, первые российские легионеры в НХЛ, осталась в далеком прошлом. А наш хоккей за эти десятилетия, наоборот, упростился», — сказал Кравчук.

По мнению специалиста, одной из главных проблем КХЛ остается небольшое количество молодых игроков, которые ярко раскрываются. Он связал это с отсутствием международной практики, а также с упрощением игровых требований, когда хоккеистов ограничивают в принятии рискованных решений.

Кравчук добавил, что именно этим во многом объясняется готовность многих иностранных игроков продолжать карьеру в КХЛ.