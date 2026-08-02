Кравчук заявил, что хоккей в НХЛ стал качественнее КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о развитии хоккея в КХЛ и НХЛ. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.
«Олимпиада показала, что хоккей в НХЛ сделал много шагов вперед. Та временами примитивная и грязноватая игра, с которой столкнулись мы, первые российские легионеры в НХЛ, осталась в далеком прошлом. А наш хоккей за эти десятилетия, наоборот, упростился», — сказал Кравчук.
По мнению специалиста, одной из главных проблем КХЛ остается небольшое количество молодых игроков, которые ярко раскрываются. Он связал это с отсутствием международной практики, а также с упрощением игровых требований, когда хоккеистов ограничивают в принятии рискованных решений.
Кравчук добавил, что именно этим во многом объясняется готовность многих иностранных игроков продолжать карьеру в КХЛ.