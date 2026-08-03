Плющев назвал ошибкой выход КХЛ из-под эгиды ФХР и IIHF

В июле 2024 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вышла из-под управления Федерации хоккея России (ФХР) и перестала входить в систему Международной федерации хоккея (IIHF). В связи с этим с сезона-2024/25 звание чемпиона России по хоккею присватается победителю Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
«Глупые решения — если вы хоккейные политики — нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах — Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее. Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня “Шанхая” или “Лады” полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», — сказал Плющев.
После выхода КХЛ из-под контроля ФХР чемпионами России по хоккею становились нижегородский «Торпедо-Горький» и ханты-мансийская «Югра». В КХЛ дважды чемпионом становился ярославский «Локомотив».
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.