Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Плющев назвал ошибкой выход КХЛ из-под эгиды ФХР и IIHF

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью Russia-Hockey.ru заявил, что КХЛ необходимо вернуться под эгиду ФХР и IIHF.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В июле 2024 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вышла из-под управления Федерации хоккея России (ФХР) и перестала входить в систему Международной федерации хоккея (IIHF). В связи с этим с сезона-2024/25 звание чемпиона России по хоккею присватается победителю Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

«Глупые решения — если вы хоккейные политики — нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах — Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее. Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня “Шанхая” или “Лады” полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», — сказал Плющев.

После выхода КХЛ из-под контроля ФХР чемпионами России по хоккею становились нижегородский «Торпедо-Горький» и ханты-мансийская «Югра». В КХЛ дважды чемпионом становился ярославский «Локомотив».

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.