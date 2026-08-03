Плющев назвал ошибкой выход КХЛ из-под эгиды ФХР и IIHF

«Глупые решения — если вы хоккейные политики — нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах — Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее. Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня “Шанхая” или “Лады” полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», — сказал Плющев.