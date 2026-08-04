СКА представил обновленный тренерский штаб

Информация об этом размещена на официальном портале клуба из Санкт-Петербурга.
В тренерский состав команды включены Вадим Епанчинцев, Алексей Терещенко, который будет отвечать за индивидуальную подготовку хоккеистов, и Владислав Корниенко, назначенный на должность видеотренера.
Из штаба петербургского клуба вышли Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.
Пост главного тренера СКА сохранил Игорь Ларионов. В обновленный штаб вошли Борис Миронов, тренеры вратарей Юрий Ключников и Андрей Комиссаров, специалисты по физической подготовке Филипп Арзамазов и Алексей Базанов, а также видеотренер Александр Рассказов.