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СКА представил обновленный тренерский штаб

Тренерский штаб СКА сформирован на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена на официальном портале клуба из Санкт-Петербурга.

В тренерский состав команды включены Вадим Епанчинцев, Алексей Терещенко, который будет отвечать за индивидуальную подготовку хоккеистов, и Владислав Корниенко, назначенный на должность видеотренера.

Из штаба петербургского клуба вышли Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.

Пост главного тренера СКА сохранил Игорь Ларионов. В обновленный штаб вошли Борис Миронов, тренеры вратарей Юрий Ключников и Андрей Комиссаров, специалисты по физической подготовке Филипп Арзамазов и Алексей Базанов, а также видеотренер Александр Рассказов.