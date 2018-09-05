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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ попросила игроков не пить из Кубка Стэнли вверх ногами

Этим летом игроки «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным бурно отмечали победу в Кубке Стэнли.

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Источник: РИА "Новости"

Одной из главных фишек празднования стал прием, когда хоккеиста переворачивают и держат за ноги, и он пьет из трофея (keg stand).

Так несколько раз делал и сам Овечкин, и другие игроки, и даже ведущий юмористического шоу Джимми Фэллон.

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Но, по словам хранителя Кубка Стэнли Филипа Притчарда, НХЛ беспокоится, что трофей может быть поврежден в такой ситуации, ведь человек держится за него руками и вес тела приходится на кубок.

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«Мы вежливо попросили их так не делать. Мы стараемся сохранить историю Кубка Стэнли. Не хотим, чтобы трофей повредили или чтобы человек получил травму, если его вдруг уронят или он слишком сильно надавит на кубок», — сказал Притчард.

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16 августа© Ньюстюб
НХЛ
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