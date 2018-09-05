НХЛ попросила игроков не пить из Кубка Стэнли вверх ногами

Источник: РИА "Новости"

Одной из главных фишек празднования стал прием, когда хоккеиста переворачивают и держат за ноги, и он пьет из трофея (keg stand).



Так несколько раз делал и сам Овечкин, и другие игроки, и даже ведущий юмористического шоу Джимми Фэллон.

Но, по словам хранителя Кубка Стэнли Филипа Притчарда, НХЛ беспокоится, что трофей может быть поврежден в такой ситуации, ведь человек держится за него руками и вес тела приходится на кубок.