Игра NHL19 спрогнозировала победу «Торонто» в Кубке Стэнли

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По прогнозам EA Sports лучшим новичком станет Расмус Далин («Баффало»), лучшим снайпером будет Патрик Лайне («Виннипег»), лучшим бомбардиром и MVP сезона — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), лучшим защитником назовут Эрика Карлссона («Сан-Хосе»), а приз лучшему вратарю возьмет Серге Бобровский («Коламбус»).

От Запада в финал Кубка Стэнли попадет «Сан-Хосе», обыграв по дороге «Анахайм», «Вегас» и «Нэшвилл».

На Востоке «Вашингтон» и «Питтсбург» вылетят в первом раунде от «Флориды» и «Коламбуса», а конференцию в итоге выиграет «Торонто», пройдя «Баффало», «Бостон» и «Коламбус».

В финале победитель будет определен в седьмом матче «Торонто» с Джоном Таваресом обыграет «Сан-Хосе» и станет чемпионом впервые с 1967 года.

Интересно, что перед плей-офф-2018 EA Sports прогнозировала победу «Виннипега» в финале Кубка Стэнли. «Джетс» в итоге вылетели в финале Западной конференции, а чемпионом стал «Вашингтон», который по прогнозу должен был уступить «Бостону» в финале Востока.