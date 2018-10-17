Худобин пропустил гол, оставшись без клюшки

Во втором периоде при счете 0:2 российский голкипер остался без клюшки (она сломалась). Худобин показал скамейке запасных, что ему нужна новая клюшка, шайба в этот момент была у защитника «Далласа» Джона Клингберга.



Клингберг отдал пас в борьбу, и игроки «Девилс» перехватили шайбу. Форвард «Нью-Джерси» Жан-Себастьян Ди вошел в зону и бросил над ловушкой Худобина.