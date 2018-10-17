Худобин пропустил гол, оставшись без клюшки
Второй вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил необычный гол в матче с «Нью-Джерси».
Второй вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил необычный гол в матче с «Нью-Джерси».
Во втором периоде при счете 0:2 российский голкипер остался без клюшки (она сломалась). Худобин показал скамейке запасных, что ему нужна новая клюшка, шайба в этот момент была у защитника «Далласа» Джона Клингберга.
Клингберг отдал пас в борьбу, и игроки «Девилс» перехватили шайбу. Форвард «Нью-Джерси»
После матча Ди сказал, что не видел, что вратарь остался без клюшки, иначе он бы бросил в угол, который она обычно закрывает.
«Нью-Джерси» выиграл 3:0, одержав 4-ю победу в 4 матчах.
Алексей Иванов