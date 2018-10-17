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11:34 (мск), источник: Mail Спорт

Худобин пропустил гол, оставшись без клюшки

Второй вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил необычный гол в матче с «Нью-Джерси».

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Источник: РИА "Новости"

Во втором периоде при счете 0:2 российский голкипер остался без клюшки (она сломалась). Худобин показал скамейке запасных, что ему нужна новая клюшка, шайба в этот момент была у защитника «Далласа» Джона Клингберга.

Клингберг отдал пас в борьбу, и игроки «Девилс» перехватили шайбу. Форвард «Нью-Джерси» Жан-Себастьян Ди вошел в зону и бросил над ловушкой Худобина.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Ди сказал, что не видел, что вратарь остался без клюшки, иначе он бы бросил в угол, который она обычно закрывает.

«Нью-Джерси» выиграл 3:0, одержав 4-ю победу в 4 матчах.

Алексей Иванов

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