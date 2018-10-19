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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Бэбкок: Макдэвиду еще далеко до Кросби

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказал свою точку зрения на спор о лучшем игроке НХЛ.

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Источник: AP 2018

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби назвал недавно лучшим Коннора Макдэвида, но Бэбкок с ним не согласился.

«У Сида два золота Олимпиады и три Кубка Стэнли. Сколько ему, 31 год? Кросби — еще довольно молод. Ник Лидстрем, по-моему, был лучшим защитником в 40 лет.

Я смотрел недавно матч, где Макдэвид набрал 4 очка и был первой звездой. Но эти парни уже давно играют на таком уровне.

В конце концов, главный критерий для нас — это успех, командный успех. В конце карьеры тебя оценивают по успеху команды. Так что лучший игрок в лучший команде это одно, а лучший игрок в не такой хорошей команде — это другое. Так что для меня тут все ясно, Макдэвиду еще далеко до Кросби», — объяснил Бэбкок.

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Алексей Иванов

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