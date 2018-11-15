Игрок «Анахайма» забил гол в свои ворота

Форвард «Анахайма» Адам Хенрик случайно отправил шайбу в свои ворота в матче с «Вегасом». Это случилось после того, как защитник «Голден Найтс» Ник Холден умышленно бросил мимо ворот, шайба выскочила на пятак, и Хенрик забил автогол.

Гол записали на Холдена, счет стал 3:0 в пользу «Вегаса». В дальнейшем «Анахайм» так и не отыгрался, уступив 0:5.



«Вегас» и «Анахайм» неудачно начали сезон, и пока находятся за пределами зоны плей-офф на Западе.



Алексей Иванов