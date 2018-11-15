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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Анахайма» забил гол в свои ворота

Шайба, которая многое решила.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Анахайма» Адам Хенрик случайно отправил шайбу в свои ворота в матче с «Вегасом». Это случилось после того, как защитник «Голден Найтс» Ник Холден умышленно бросил мимо ворот, шайба выскочила на пятак, и Хенрик забил автогол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол записали на Холдена, счет стал 3:0 в пользу «Вегаса». В дальнейшем «Анахайм» так и не отыгрался, уступив 0:5.

«Вегас» и «Анахайм» неудачно начали сезон, и пока находятся за пределами зоны плей-офф на Западе.

Алексей Иванов

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