Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Спартак4
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурБ3
Динамо Мн4
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Слован
Хоккей. НХЛ
20.11
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Вегас Голден Найтс6
Хоккей. НХЛ
20.11
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.11
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс3
Миннесота Уайлд1
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Индийские хоккеистки побывали в Канаде и встретились с Гретцки

Мечты сбываются.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Женская сборная Индии по хоккею приехала в Канаду по приглашению известной хоккеистки Хэйли Уикенхайзер.

Индийские спортсменки побывали на арене в день матча «Калгари» — «Эдмонтон», пообщались с игроками и тренерами «Флэймс», а также встретились с легендой хоккея Уйэном Гретцки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хэйли Уикенхайзер каждый год приглашает на свой турнир спортсменок из разных стран. В Канаду уже приезжали хоккеистки из Мексики, Китая, в этот раз пригласили игроков из Индии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Канаду приехала команда из города Ле (регион Ладакха в Северной Индии). Там играют в хоккей на замерзших озерах, ледовых арен нет, сезон длится 4 месяца в году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе этого года Уикенхайзер, бывший капитан «Эдмонтона» Эндрю Ференс слетали в Индию, чтобы привезти хоккеисткам экипировку и другие подарки, а теперь пригласили их побывать в Канаде и сыграть 4 матча в турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе
«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
ЦСКА — «Слован» и другие матчи игрового дня КХЛ
Угроза доминированию Загитовой. Конкурентки дышат в спину
СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде
Названы лучшие игроки недели КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь