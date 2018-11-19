Индийские хоккеистки побывали в Канаде и встретились с Гретцки
Мечты сбываются.
Мечты сбываются.
Женская сборная Индии по хоккею приехала в Канаду по приглашению известной хоккеистки Хэйли Уикенхайзер.
Индийские спортсменки побывали на арене в день матча «Калгари» — «Эдмонтон», пообщались с игроками и тренерами «Флэймс», а также встретились с легендой хоккея Уйэном Гретцки.
Хэйли Уикенхайзер каждый год приглашает на свой турнир спортсменок из разных стран. В Канаду уже приезжали хоккеистки из Мексики, Китая, в этот раз пригласили игроков из Индии.
В Канаду приехала команда из города Ле (регион Ладакха в Северной Индии). Там играют в хоккей на замерзших озерах, ледовых арен нет, сезон длится 4 месяца в году.
В январе этого года Уикенхайзер, бывший капитан «Эдмонтона» Эндрю Ференс слетали в Индию, чтобы привезти хоккеисткам экипировку и другие подарки, а теперь пригласили их побывать в Канаде и сыграть 4 матча в турнире.
Алексей Иванов