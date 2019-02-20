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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты мирно пообщались перед дракой (видео)

Редкая сцена в современной НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В матче «Монреаля» с «Коламбусом» Макс Доми подрался с Ником Фолиньо.

Форвард «Монреаля» заступился за одноклубника Майка Райли, которого Фолиньо толкнул клюшкой на борт.

Интересно, что перед тем, как скинуть перчатки, хоккеисты спокойно пообщались. Комментатор матча на канале Sportsnet привел примерный диалог между Доми и Фолиньо.

Доми: Может, подеремся?

Фолиньо: Ты уверен? Ты точно хочешь подраться? Если хочешь, то пожалуйста.

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Фолиньо победил Доми в драке, в матче победа осталась за «Монреалем» — 3:2.

Алексей Иванов

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