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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Комаров забил гол в свои ворота (видео)

Шайба, решившая исход матча.

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Источник: AP 2019

Нападающий «Айлендерс» Лео Комаров невольно помог «Калгари» в матче НХЛ. В третьем периоде финн пытался выбросить шайбу со своего пятачка, но вместо этого отправил ее в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комаров забил автогол при счете 2:2. Сразу после этого «Калгари» отличился в большинстве и установил окончательный счет в матче — 4:2.

«Айлендерс» продолжают занимать первое место в Столичном дивизионе, а «Калгари» лидирует в Западной конференции.

Алексей Иванов

НХЛ
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