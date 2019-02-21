Комаров забил гол в свои ворота (видео)
Шайба, решившая исход матча.
Шайба, решившая исход матча.
Нападающий «Айлендерс» Лео Комаров невольно помог «Калгари» в матче НХЛ. В третьем периоде финн пытался выбросить шайбу со своего пятачка, но вместо этого отправил ее в ворота.
Комаров забил автогол при счете 2:2. Сразу после этого «Калгари» отличился в большинстве и установил окончательный счет в матче — 4:2.
«Айлендерс» продолжают занимать первое место в Столичном дивизионе, а «Калгари» лидирует в Западной конференции.
Алексей Иванов