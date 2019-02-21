Комаров забил гол в свои ворота (видео)

Источник: AP 2019

Нападающий «Айлендерс» Лео Комаров невольно помог «Калгари» в матче НХЛ. В третьем периоде финн пытался выбросить шайбу со своего пятачка, но вместо этого отправил ее в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JMUli7I73TA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комаров забил автогол при счете 2:2. Сразу после этого «Калгари» отличился в большинстве и установил окончательный счет в матче — 4:2.

«Айлендерс» продолжают занимать первое место в Столичном дивизионе, а «Калгари» лидирует в Западной конференции.