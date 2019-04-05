Гол хоккеиста подарил всем болельщикам «Питтсбурга» по бигмаку
Спасибо Филу Кесселу.
Спасибо Филу Кесселу.
Болельщики «Питтсбурга» получили приятный бонус во время матча с «Детройтом». На арене проходила акция: если «пингвины» забрасывали шайбу в течение двух минут после объявления промо, то все фаны могли получить по бигмаку.
Во втором периоде все так и получилось. Сразу после гола болельщики принялись скандировать: «Спасибо, Фил!».
Эта шайба к тому же стала победной в матче — «Питтсбург» повел 2:1 и больше не упускал преимущество. Кессел набрал в этом матче еще два очка, его команда победила 4:1 и вышла в
Алексей Иванов