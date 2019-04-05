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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол хоккеиста подарил всем болельщикам «Питтсбурга» по бигмаку

Спасибо Филу Кесселу.

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Источник: AP 2019

Болельщики «Питтсбурга» получили приятный бонус во время матча с «Детройтом». На арене проходила акция: если «пингвины» забрасывали шайбу в течение двух минут после объявления промо, то все фаны могли получить по бигмаку.

Во втором периоде все так и получилось. Сразу после гола болельщики принялись скандировать: «Спасибо, Фил!».

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Эта шайба к тому же стала победной в матче — «Питтсбург» повел 2:1 и больше не упускал преимущество. Кессел набрал в этом матче еще два очка, его команда победила 4:1 и вышла в плей-офф.

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Алексей Иванов

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