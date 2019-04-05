Гол хоккеиста подарил всем болельщикам «Питтсбурга» по бигмаку

Болельщики «Питтсбурга» получили приятный бонус во время матча с «Детройтом». На арене проходила акция: если «пингвины» забрасывали шайбу в течение двух минут после объявления промо, то все фаны могли получить по бигмаку.



Во втором периоде все так и получилось. Сразу после гола болельщики принялись скандировать: «Спасибо, Фил!».