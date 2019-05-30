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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин обыграл Знарка в аэрохоккей (видео)

Артемий хорош во всем.

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Источник: AP 2019

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приехал в отпуск, а родину своей девушки Алисы Знарок в Ригу.

Артемий поделился со своими подписчиками в инстаграме видео, как он обыгрывает отца Алисы — Олега Знарка — в аэрохоккей.

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Раньше Артемий показывал, как Олег Знарок приносит ему кофе за проигрыш партии в шахматы.

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Панарин выйдет на рынок свободных агентов 1 июля. В Коламбусе один из баров предлагал ему пожизненный запас водки, если россиянин останется в их команде.

В этом сезоне он набрал форвард набрал 87 очков в 79 играх в регулярке и 11 очков в 10 матчах плей-офф.

Олег Знарок в следующем сезоне будет тренировать «Спартак».

Алексей Иванов

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