Панарин обыграл Знарка в аэрохоккей (видео)

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приехал в отпуск, а родину своей девушки Алисы Знарок в Ригу. Артемий поделился со своими подписчиками в инстаграме видео, как он обыгрывает отца Алисы — Олега Знарка — в аэрохоккей.

Панарин выйдет на рынок свободных агентов 1 июля. В Коламбусе один из баров предлагал ему пожизненный запас водки, если россиянин останется в их команде.



В этом сезоне он набрал форвард набрал 87 очков в 79 играх в регулярке и 11 очков в 10 матчах плей-офф.



Олег Знарок в следующем сезоне будет тренировать «Спартак».



Алексей Иванов