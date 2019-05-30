Панарин обыграл Знарка в аэрохоккей (видео)
Артемий хорош во всем.
Артемий хорош во всем.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин приехал в отпуск, а родину своей девушки Алисы Знарок в Ригу.
Артемий поделился со своими подписчиками в инстаграме видео, как он обыгрывает отца Алисы — Олега Знарка — в аэрохоккей.
Раньше Артемий показывал, как Олег Знарок приносит ему кофе за проигрыш партии в шахматы.
Панарин выйдет на рынок свободных агентов 1 июля. В Коламбусе один из баров предлагал ему пожизненный запас водки, если россиянин останется в их команде.
В этом сезоне он набрал форвард набрал 87 очков в 79 играх в регулярке и 11 очков в 10 матчах
Олег Знарок в следующем сезоне будет тренировать «Спартак».
Алексей Иванов