Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин в отпуске полетал на флайборде (видео)

Интересное развлечение.

Наверх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдыхает с семьей в Турции. Хоккеист поделился в сторис инстаграма видео о том, как проводит свободное время.

Так, Овечкин полетал на флайборде — доске, которая поднимается в воздух за счет реактивной силы потока воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на флайборде полетали жена Овечкина Анастасия и его друг Виталий Фридзон.

До отпуска в Турции семья Овечкиных проводила время в Москве, куда приехала после чемпионата мира в Словакии. Недавно Александр побывал на концерте Ольги Бузовой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Двукратный чемпион России покинул казанский «Рубин»
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь