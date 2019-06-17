Овечкин в отпуске полетал на флайборде (видео)
Интересное развлечение.
Интересное развлечение.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдыхает с семьей в Турции. Хоккеист поделился в сторис инстаграма видео о том, как проводит свободное время.
Так, Овечкин полетал на флайборде — доске, которая поднимается в воздух за счет реактивной силы потока воды.
Также на флайборде полетали жена Овечкина Анастасия и его друг Виталий Фридзон.
До отпуска в Турции семья Овечкиных проводила время в Москве, куда приехала после чемпионата мира в Словакии. Недавно Александр побывал на концерте Ольги Бузовой.
Алексей Иванов