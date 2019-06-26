Хоккеист НХЛ уехал на рыбалку и до сих пор не знает, что его обменяли
Не ожидал такого подвоха.
Не ожидал такого подвоха.
24 июня «Филадельфия» выменяла у «Далласа» центрфорварда Тайлера Питлика. Взамен «Флайерс» отдали правого крайнего Райана Хартмана.
Это не самый громкий обмен межсезонья в НХЛ, но интересно тут вот что. Еще 21 июня Хартман сообщил в твиттере, что планирует на неделю остаться без связи — хоккеист запланировал поехать в Канаду на рыбалку.
Как сообщила мама игрока, Райан, как и обещал, не выходил на связь, поэтому до сих пор не знает, что его обменяли в другой клуб.
Прошлый сезон 24-летний Хартман начинал в «Нэшвилле», а заканчивал в «Филадельфии». На счету форварда 26 очков в 83 матчах. С 1 июля он будет в статусе ограниченно свободного агента.
Алексей Иванов