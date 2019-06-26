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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист НХЛ уехал на рыбалку и до сих пор не знает, что его обменяли

Не ожидал такого подвоха.

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24 июня «Филадельфия» выменяла у «Далласа» центрфорварда Тайлера Питлика. Взамен «Флайерс» отдали правого крайнего Райана Хартмана.

Это не самый громкий обмен межсезонья в НХЛ, но интересно тут вот что. Еще 21 июня Хартман сообщил в твиттере, что планирует на неделю остаться без связи — хоккеист запланировал поехать в Канаду на рыбалку.

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Как сообщила мама игрока, Райан, как и обещал, не выходил на связь, поэтому до сих пор не знает, что его обменяли в другой клуб.

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Прошлый сезон 24-летний Хартман начинал в «Нэшвилле», а заканчивал в «Филадельфии». На счету форварда 26 очков в 83 матчах. С 1 июля он будет в статусе ограниченно свободного агента.

Алексей Иванов

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