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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисту «Далласа» помяли «Феррари». Нарушитель уехал, оставив записку вместо денег

Честно признался, что не может заплатить.

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Источник: РИА "Новости"


Форвард «Далласа» Тайлер Сегин показал в своем инстаграме, какую записку нашел на своей машине в понедельник.

«Извини, я задел твою машину. Моя вина, бро. У меня нет денег, чтобы заплатить».

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У Сегина «Феррари 458», стоимость машины — от 200 тысяч долларов. Неизвестно, какой ущерб нанесен автомобилю хоккеиста, но, судя по его посту в соцсетях, с машиной ничего страшного не случилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году Сегин продлил контракт с «Далласом» на 79 млн долларов и 8 лет. Годовая зарплата нападающего — 9,85 млн долларов.

Алексей Иванов

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