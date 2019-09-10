Хоккеисту «Далласа» помяли «Феррари». Нарушитель уехал, оставив записку вместо денег
Честно признался, что не может заплатить.
Честно признался, что не может заплатить.
Форвард «Далласа» Тайлер Сегин показал в своем инстаграме, какую записку нашел на своей машине в понедельник.
«Извини, я задел твою машину. Моя вина, бро. У меня нет денег, чтобы заплатить».
У Сегина «Феррари 458», стоимость машины — от 200 тысяч долларов. Неизвестно, какой ущерб нанесен автомобилю хоккеиста, но, судя по его посту в соцсетях, с машиной ничего страшного не случилось.
В прошлом году Сегин продлил контракт с «Далласом» на 79 млн долларов и 8 лет. Годовая зарплата нападающего — 9,85 млн долларов.
Алексей Иванов