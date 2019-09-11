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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин поработал кассиром в супермаркете (видео)

Это было забавно.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в промокампании своей каши под названием Ovi O’s. Российский хоккеист поработал кассиром в вашингтонском супермаркете Giant Food.

Во время загрузки произошла ошибка.

После супермаркета Овечкин заехал в местную школу, а также к детям в онкологической больнице.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выручка от продажи овсянки от Ови пойдет в фонд помощи детям с онкозаболеваниями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каша под названием Ovi O’s будет продаваться в американской сети супермаркетов Giant Food с 17 сентября.

Алексей Иванов

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