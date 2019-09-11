Овечкин поработал кассиром в супермаркете (видео)
Это было забавно.
Это было забавно.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в промокампании своей каши под названием Ovi O’s. Российский хоккеист поработал кассиром в вашингтонском супермаркете Giant Food.
После супермаркета Овечкин заехал в местную школу, а также к детям в онкологической больнице.
Выручка от продажи овсянки от Ови пойдет в фонд помощи детям с онкозаболеваниями.
Каша под названием Ovi O’s будет продаваться в американской сети супермаркетов Giant Food с 17 сентября.
Алексей Иванов