В НХЛ хоккеист забил гол, держа клюшку между ног (видео)
Кандидат на гол года.
Кандидат на гол года.
В матче «Коламбус» — «Даллас» зрители увидели редкий по красоте бросок. Форвард «Блю Джекетс» Сонни Милано сначала обыграл защитника, а затем бросил по воротам, когда клюшка находилась между ног.
Гол Милано стал победным в этом матче — «Коламбус» победил «Даллас» 3:2. Для 23-летнего нападающего это первая шайба в 4 матчах сезона.
Милано — 16-й номер драфта-2014, вместе со сборной США он выигрывал юниорский чемпионат мира. Его лучший результат в НХЛ — 22 очка в 55 матчах сезона-2017/18.
Алексей Иванов
|Джон Торторелла
|Джим Монтгомери
|Йоонас Корписало
|Бен Бишоп(Бен Бишоп)
|02:30
|Сонни Милано
|07:42
|Зак Веренски(Густав Нюквист, Сет Джонс)
|11:32
|Пьер-Люк Дюбуа
|15:01
|Александр Веннберг
|18:08
|Миро Хейсканен(Александр Радулов, Тэйлор Федун)
|23:21
|Тэйлор Федун
|37:18
|Андрей Секера
|49:07
|Сонни Милано(Якоб Лиля, Райли Нэш)
|55:46
|Роопе Хинтс
|59:55
|Джо Павелски(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), Сонни Милано (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0