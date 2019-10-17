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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ хоккеист забил гол, держа клюшку между ног (видео)

Кандидат на гол года.

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Источник: AP 2019

В матче «Коламбус» — «Даллас» зрители увидели редкий по красоте бросок. Форвард «Блю Джекетс» Сонни Милано сначала обыграл защитника, а затем бросил по воротам, когда клюшка находилась между ног.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Милано стал победным в этом матче — «Коламбус» победил «Даллас» 3:2. Для 23-летнего нападающего это первая шайба в 4 матчах сезона.

Милано — 16-й номер драфта-2014, вместе со сборной США он выигрывал юниорский чемпионат мира. Его лучший результат в НХЛ — 22 очка в 55 матчах сезона-2017/18.

Алексей Иванов

Коламбус Блю Джэкетс
3:2
2:1, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 317.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena, 14683 зрителя
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжим Монтгомери
Вратари
Йоонас КорписалоБен Бишоп(Бен Бишоп)
1-й период
02:30Сонни Милано
07:42Зак Веренски(Густав Нюквист, Сет Джонс)
11:32Пьер-Люк Дюбуа
15:01Александр Веннберг
18:08Миро Хейсканен(Александр Радулов, Тэйлор Федун)
2-й период
23:21Тэйлор Федун
37:18Андрей Секера
3-й период
49:07Сонни Милано(Якоб Лиля, Райли Нэш)
55:46Роопе Хинтс
59:55Джо Павелски(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
Лучшие игроки матча
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), Сонни Милано (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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