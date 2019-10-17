В НХЛ хоккеист забил гол, держа клюшку между ног (видео)

В матче «Коламбус» — «Даллас» зрители увидели редкий по красоте бросок. Форвард «Блю Джекетс» Сонни Милано сначала обыграл защитника, а затем бросил по воротам, когда клюшка находилась между ног.

Гол Милано стал победным в этом матче — «Коламбус» победил «Даллас» 3:2. Для 23-летнего нападающего это первая шайба в 4 матчах сезона.



Милано — 16-й номер драфта-2014, вместе со сборной США он выигрывал юниорский чемпионат мира. Его лучший результат в НХЛ — 22 очка в 55 матчах сезона-2017/18.



Алексей Иванов