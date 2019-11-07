Хоккеист НХЛ задолжал казино 500 тысяч долларов

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн оказался в неприятной ситуации. На хоккеиста подало суд казино Cosmopolitan в Лас-Вегасе, утверждая, что 28-летний игрок задолжал ему 500 тысяч долларов. Кэйн играл в казино в конце апреля во время серии плей-офф с «Вегасом». Помимо суммы в 500 тысяч долларов казино Cosmopolitan рассчитывает, что хоккеист «Шаркс» покроет его судебные издержки.

Кэйн в мае 2018-го подписал 7-летний контракт с «Сан-Хосе» на 49 миллионов долларов. В сентябре этого года нападающий был оштрафован лигой на 112 тысяч долларов за толчок лайнсмена во время предсезонной игры.



В 2012 году в НХЛ разгорелся скандал из-за фото Кэйна в Лас-Вегасе с пачками наличных денег. Болельщики посчитали тогда, что хоккеист хвастается своим богатством, и клуб оштрафовал его.



В этом сезоне 4-й номер драфта-2009 набрал 13 (9+4) очков в 13 матчах.