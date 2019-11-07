Хоккеист НХЛ задолжал казино 500 тысяч долларов
Хоть и подписал недавно многомиллионный контракт.
Хоть и подписал недавно многомиллионный контракт.
Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн оказался в неприятной ситуации. На хоккеиста подало суд казино Cosmopolitan в
Кэйн играл в казино в конце апреля во время серии
Кэйн в мае 2018-го подписал 7-летний контракт с «Сан-Хосе» на 49 миллионов долларов. В сентябре этого года нападающий был оштрафован лигой на 112 тысяч долларов за толчок лайнсмена во время предсезонной игры.
В 2012 году в НХЛ разгорелся скандал
В этом сезоне 4-й номер драфта-2009 набрал 13 (9+4) очков в 13 матчах.
Алексей Иванов