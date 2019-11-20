Болельщики спели кантри-песню во время матча НХЛ (видео)

Традиция петь композицию о красотах штата Западная Вирджиния появилась у болельщиков «Сент-Луиса» во время победного плей-офф-2019. Сначала сотрудник «Блюз» экспериментировал с песней Sweet Caroline (также очень популярной в мире американского спорта), но она не прижилась на стадионе — в отличие от классики кантри-музыки.