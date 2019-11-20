Болельщики спели кантри-песню во время матча НХЛ (видео)
Душевная атмосфера.
Душевная атмосфера.
В третьем периоде матча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» болельщики хозяев исполнили на трибунах классику
Традиция петь композицию о красотах штата Западная Вирджиния появилась у болельщиков «Сент-Луиса» во время победного плей-офф-2019. Сначала сотрудник «Блюз» экспериментировал с песней Sweet Caroline (также очень популярной в мире американского спорта), но она не прижилась на стадионе — в отличие от классики
Алексей Иванов