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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики спели кантри-песню во время матча НХЛ (видео)

Душевная атмосфера.

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Источник: AP 2019

В третьем периоде матча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» болельщики хозяев исполнили на трибунах классику кантри-музыки — песню Джона Денвера «Take Me Home, Country Roads».

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Традиция петь композицию о красотах штата Западная Вирджиния появилась у болельщиков «Сент-Луиса» во время победного плей-офф-2019. Сначала сотрудник «Блюз» экспериментировал с песней Sweet Caroline (также очень популярной в мире американского спорта), но она не прижилась на стадионе — в отличие от классики кантри-музыки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

Сент-Луис Блюз
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