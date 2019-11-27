Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
28.11
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.11
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.11
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.11
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.11
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.11
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
18
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
23
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Ковальчука снялась для журнала Maxim (фото)

Красота по-американски.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Николь Ковальчук, жена знаменитого российского хоккеиста Ильи Ковальчука, сообщила, что снялась в фотосессии для французского журнала Maxim.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчикам Николь понравился ее образ, под постом было написано много положительных комментариев. Одобрил фотосессию жены и сам Ковальчук.

Илья и Николь Ковальчук познакомились в 2004 году. У пары четверо детей: две дочери и два сына. Николь часто выкладывает фотографии из спортзала и делится с читателями секретами красивой фигуры.

Алексей Иванов

Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Выхода нет. «Локомотив» не сыграет весной в еврокубках
Дибала забил супер гол. Главное из вторничных матчей ЛЧ
Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны»
Дзюба — в Англию, Миранчук — в «Юве»: Трансферы из РПЛ
Туктамышевой и Самодуровой занижают оценки. В этом виноват Мишин
Губерниев высказался о суровых санкциях WADA в отношении России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь