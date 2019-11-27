Жена Ковальчука снялась для журнала Maxim (фото)
Красота
Красота
Николь Ковальчук, жена знаменитого российского хоккеиста Ильи Ковальчука, сообщила, что снялась в фотосессии для французского журнала Maxim.
Подписчикам Николь понравился ее образ, под постом было написано много положительных комментариев. Одобрил фотосессию жены и сам Ковальчук.
Илья и Николь Ковальчук познакомились в 2004 году. У пары четверо детей: две дочери и два сына. Николь часто выкладывает фотографии из спортзала и делится с читателями секретами красивой фигуры.
Алексей Иванов