Панарин снова с Бобровским, Малкин — в Колорадо. Как российские хоккеисты провели Рождество
А Овечкин встретился с Трампом.
А Овечкин встретился с Трампом.
В НХЛ
Артемий Панарин с Алисой Знарок встретились с друзьями по «Коламбусу» Сергеем Бобровским и его женой Ольгой. Также к ним присоединились защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков с женой Анастасией.
Александр Овечкин с женой Анастасией побывали на рождественском вечере президента США Дональда Трампа во Флориде.
Евгений Малкин с женой Анной улетели в Колорадо. Штат славится своими горнолыжными курортами.
А Владимир Тарасенко, кажется, остался в
«Мы любим и отмечаем все зимние праздники — и американские, и российские. Католическое Рождество, Новый год, православное Рождество… плюс на этот же период выпадают наши с Вовой дни рождения — программа получается такой же плотной, как в России», — написала в инстаграме его жена Яна.
Алексей Иванов