Панарин снова с Бобровским, Малкин — в Колорадо. Как российские хоккеисты провели Рождество

В НХЛ из-за Рождества по григорианскому календарю хоккеисты получили три дня отдыха. Вот как им воспользовались российские хоккеисты. Артемий Панарин с Алисой Знарок встретились с друзьями по «Коламбусу» Сергеем Бобровским и его женой Ольгой. Также к ним присоединились защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков с женой Анастасией.

А Владимир Тарасенко, кажется, остался в Сент-Луисе.



«Мы любим и отмечаем все зимние праздники — и американские, и российские. Католическое Рождество, Новый год, православное Рождество… плюс на этот же период выпадают наши с Вовой дни рождения — программа получается такой же плотной, как в России», — написала в инстаграме его жена Яна.