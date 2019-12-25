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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин снова с Бобровским, Малкин — в Колорадо. Как российские хоккеисты провели Рождество

А Овечкин встретился с Трампом.

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В НХЛ из-за Рождества по григорианскому календарю хоккеисты получили три дня отдыха. Вот как им воспользовались российские хоккеисты.

Артемий Панарин с Алисой Знарок встретились с друзьями по «Коламбусу» Сергеем Бобровским и его женой Ольгой. Также к ним присоединились защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков с женой Анастасией.

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Александр Овечкин с женой Анастасией побывали на рождественском вечере президента США Дональда Трампа во Флориде.

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Евгений Малкин с женой Анной улетели в Колорадо. Штат славится своими горнолыжными курортами.

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А Владимир Тарасенко, кажется, остался в Сент-Луисе.

«Мы любим и отмечаем все зимние праздники — и американские, и российские. Католическое Рождество, Новый год, православное Рождество… плюс на этот же период выпадают наши с Вовой дни рождения — программа получается такой же плотной, как в России», — написала в инстаграме его жена Яна.

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Алексей Иванов

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