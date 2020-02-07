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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сыграл с болельщиками в камень, ножницы, бумага (видео)

Отличная идея.

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Второй вратарь «Анахайма» Райан Миллер развлек детей на разминке перед матчем с «Монреалем». Американский голкипер сыграл с ними в камень, ножницы, бумага и, когда проигрывал, дарил маленьким болельщикам шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом матче Миллер не играл, «Монреаль» победил в овертайме 3:2. «Анахайм» остался на 7-м месте в своем дивизионе.

Планируется, что Миллер сыграет сегодня против «Торонто». В этом сезоне 39-летний вратарь провел 14 матчей, в которых одержал 6 побед.

Алексей Иванов

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