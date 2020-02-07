Вратарь сыграл с болельщиками в камень, ножницы, бумага (видео)
Отличная идея.
Отличная идея.
Второй вратарь «Анахайма» Райан Миллер развлек детей на разминке перед матчем с «Монреалем». Американский голкипер сыграл с ними в камень, ножницы, бумага и, когда проигрывал, дарил маленьким болельщикам шайбы.
В самом матче Миллер не играл, «Монреаль» победил в овертайме 3:2. «Анахайм» остался на 7-м месте в своем дивизионе.
Планируется, что Миллер сыграет сегодня против «Торонто». В этом сезоне 39-летний вратарь провел 14 матчей, в которых одержал 6 побед.
Алексей Иванов